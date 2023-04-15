تعرض مكتب قناة الإخبارية في الخرطوم، اليوم السبت، إلى إطلاق نار جراء الاشتباكات التي يشهدها السودان.

وأفاد مراسل الإخبارية من الخرطوم، بأن الواجهة الشمالية للمكتب تهشمت بلا إصابات لأعضاء الفريق، مشيرا إلى أن المكتب قريب جدا من القصر الرئاسي.

يذكر ان اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، في عدة مواقع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد، وقد هاجم الطيران الحربي قواعد تابعة لقوات الدعم السريع.