كشفت مصادر إدارة الباطن لن تتقدم بشكوى للجنة الانضباط والأخلاق ضد لاعب الهلال موسى ماريغا، وذلك على خلفية مشادة بين اللاعب ومدرب الباطن.

وأوضحت المصادر أن إدارة الباطن ترى بأن ما حصل لا يستدعي الشكوى، بحسب الجزيرة.

وكان الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش، المدير الفني لنادي الباطن، سخر من ماريغا، مهاجم نادي الهلال، بعد مشادة كلامية بنهاية المباراة بينهما، ضمن الجولة 24 من دوري روشن.

وانفعل ماريغا، غاضبا من المدرب الكرواتي قبل أن يقوم بدفعه، ليشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء بوجه الطرفين.