استشاري: الألعاب النارية قد تحول فرحة الأسرة إلى حزن (فيديو)

حذر استشاري طوارئ الأطفال د. عبد السلام السلمي، من خطورة الألعاب النارية، مؤكدا أنها قد تحول فرحة الأسرة إلى حزن وهنالك حالات وصل بها الأمر إلى الوفاة.

وقال السلمي، في حديث لقناة الإخبارية، أن طوارئ المستشفيات في الأعياد تستقبل في كثير من الأحيان حالات إصابات خطيرة بسبب الألعاب النارية.

ووجه السلمي نصيحة مهمة للوالدين، مؤكدا أهمية عدم شراء مثل هذه الألعاب النارية لحماية الأطفال وحتى لا تتحول فرحة العيد إلى حزن خاصة أنها تسبب إصابات خطيرة في الوجه والعين .