أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موعد بداية موسم “الذراعين”، وعدد أيامه وأبرز سماته.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”؛ “اليوم الأحد 25 رمضان 1444هـ هو أول أيام “الذراعين” من فصل الربيع، رابع منازل فصل الربيع وأيامه 26 يومًا مقسمة على نجمين هما المؤخر، والرشاء”.

وأضاف:” أن فيه يصبح الجو ليلاً لطيفًا وحارًا وسط النهار وهو ما يعتبر بالحرّ الهازل، لافتًا أنه في حالة وجود جوية ممطرة فالأجواء تكون معتدلة نهارًا في الغالب”.

وتابع:” أننا نعيش حالة ممطرة وهي الحالة الممطرة السادسة عشر والتي متوقع استمرارها حتى عيد الفطر، ويتم فيه تلقيح النخيل المتأخرة في حملها وتغرس فيه النخيل والأشجار المثمرة، وتزرع البذور الصيفية. ”