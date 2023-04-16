دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الشرقية، اليوم الأحد، مشروع “النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام والقطيف”، وذلك من مقر المحطة الرئيسية للمشروع بالدمام.

كما دشن سموه عدد من المشاريع التنموية في حاضرة الدمام والتي تهدف إلى أنسنة مدن المنطقة، ورفع جودة الحياة فيها وتسهيل الحركة المرورية، وذلك ضمن حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية للمنطقة الشرقية.

ويخدم مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام، الذي تم توقيع عقده مع الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” لمدة خمس سنوات، وبقيمة 149.6 مليون ريال، شبكة خطوط مختلفة داخل كل من مدينة الدمام، الخبر، الظهران والقطيف، عبر رحلات مجدولة ومنظمة بمجموع مسافات يبلغ 400 كم ذهاباً وعودة، لكامل المسارات.

وبلغت عدد المحطات المنشأة 212 محطة تغطي أغلب نقاط الجذب في المدن والمحافظات المستهدفة، من خلال توفير 85 حافلة حديثة ومجهزة بوسائل الراحة والسلامة ومهيأة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبلغ السعة للحافلة الواحدة 81 راكب، وتعمل على مدار 18 ساعة يومياً، من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 مساءً طوال أيام الأسبوع.

وتسهم هذه الخدمة التي تبلغ تكلفتها للرحلة 3:45 ريال، في توفير خيارات متعددة للتنقل لسكان وزوار حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، كما ستساعد في تسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية المزدحمة ونقاط الجذب، وستحد من مدى الانبعاثات الكربونية جراء الاستخدام المتكرر لمركبات الأفراد، واستهلاك الطاقة، ما ينعكس بدوره في خفض وتقليل الازدحام المروري لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة.

ويبلغ عدد الإركاب الكُلي خلال الفترة التشغيلية التجريبية الماضية بلغ ٤٠٥٣٧٠ راكب، كما بلغ عدد الرحلات المنفذة يوميًا ٩٣٦ رحلة يوميًا بمعدل ٥٢ لكل ساعة تشغيل، كما بلغ طول المسافات المقطوعة يوميًا ٣٠.٨٠٠ كم طولي وبمعدل ١.٧١١ كم / الساعة.

من جهته، أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أنه تمت مراعاة احتياجات ومتطلبات الوصول الشامل (ذوي الإعاقة)، كما تمتلك الحافلات ضواغط إلكترونية عند جميع الأبواب لتنبيه السائق عند النزول، وتم كذلك تزويد الحافلات بالكاميرات الداخلية والخارجية لملاحظة حركة الركاب بالداخل وحركة المرور والمشاة بمحيط الحافلة ومراعاة للسلامة وفيما يخص المحطات فقد تم اختيار مواقع المحطات بعد دراسة واستيفاء متطلبات السلامة وتم تنفيذ المنحدرات بالأرصفة التي تساعد ذوى الهمم في دخول المحطة مراعاة لسلامتهم، بالإضافة عمل الأرصفة الخاصة بذوي الإعاقة البصرية وتزويد مواقع المحطات باللوحات الارشادية والتوجيهية والمرورية ومتطلبات الأمن والسلامة سواء في الحافلات أو محطات الركاب، كما تم تطبيق الأنظمة الذكية في الرقابة والتشغيل.