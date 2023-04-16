أعلنت الجمعية السعودية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة عدم صحة بعض المقاطع المنتشرة والتي يدعي فيها البعض أن عشبة المرة تعالج التهابات الجيوب الأنفية .

وأضافت أنه يجب ألا يُمكن غير المختصين في الجيوب الأنفية بإصدار تعليمات تبين ما يعالج الجيوب الأنفية لتجنب نشر المعلومات الخاطئة والتي قد تكون مضللة العامة الناس ، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر الخلطات العشبية مجهولة المصدر والتركيب، والتعريف بالمصادر الموثوقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالنباتات الطبية استناداً إلى التوصيات المنشورة عن تشخيص وعلاج التهابات الجيوب الأنفية واعتماداً على البراهين العلمية ورأي المختصين في مجال الجيوب الأنفية

وأكدت عدم وجود دراسات كافية تبين قدرة عشبة المرة على التحكم بالتهابات الجيوب الأنفية ولذات السبب فإنه لا توجد توصيات من الجمعيات العلمية المعتبرة عن دور عشبة المرة فى علاج والتحكم بالتهابات الجيوب الأنفية.