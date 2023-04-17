رد عبدالله محمد الخضيري‏، ‏مستشار المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، على توقعات مركز الفلك الدولي بشأن رؤية هلال شهر شوال لهذا العام.

وقال الخضيري في تغريدة على موقع “تويتر”: “مكث الهلال مساء الخميس 29 رمضان لعام 1444 الموافق 20 إبريل 2023م بعد الشمس في موقع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير 24 دقيقة ويتوقف رصد الهلال على عامل صفاء الجو ، أما يوم الجمعة الأول من شوال حسابيا يمكث الهلال 85 دقيقة بعد غروب الشمس ويشاهد من داخل المدن”.

وكان مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، قال إن رؤية هلال شهر شوال “عيد الفطر 1444 هـ”، يوم الخميس 20 أبريل 2023م، غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي.