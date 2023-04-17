أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر، حكم إعطاء زكاة الفطر مالا للجمعيات الخيرية لإخراجها طعاما.

وأوضح السبر أن إعطاء زكاة الفطر مالا، للمنصات الرسمية، مثل منصة “إحسان”، و”زكاتي” وغيرها من المنصات التي أقامها ولاة الأمر وتم توكيلهم ليخرجوا زكاة الفطر طعاما فهذا جائز ولا شيء فيه، والله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع.