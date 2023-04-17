قام تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة بانتقاد حالة ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، الذي شهد تعادل فريقه مع مضيفه خيتافي سلبيا يوم الأحد بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وأخفق النادي الكاتالوني في تحقيق النصر للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله سلبيا مع جيرونا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، وخسارته القاسية على ملعبه أمام غريمه التاريخي ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

ولكن برغم التعادل ظل برشلونة في الصدارة برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، مقابل 31 نقطة لخيتافي في المركز الخامس عشر.

وأوضح تشافي أن الشمس كانت “حارقة للغاية” وأثرت على نتيجة المباراة، ليسخر منه مدرب خيتافي ويرد عليه قائلًا: ربما عليك استخدام واقٍ للشمس.

والجدير بالذكر أن برشلونة أجرى تغييرًا اضطراريا في أول ربع ساعة بعد إصابة سيرجي روبرتو، حيث غادر الملعب وشارك إيريك غارسيا بدلا منه.