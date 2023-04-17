انتشرت واقعة نشر السجاد على كوبري مشاة بطريق المحمودية في محافظة الإسكندرية المصرية، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل وأثارت ضجة كبيرة في البلاد؛ فيما أصدرت المحافظة 4 قرارات بشأنها.

وأفادت مصادر صحفية بأن محافظة الإسكندرية أغلقت مغسلة سجاد بمنطقة محرم بك بحي وسط؛ وذلك لتعديها على حرَم الطريق العام، بعدما نشَر صاحبها السجاد على كوبري مشاة بطريق المحمودية.

جاء ذلك بعد أن انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ تُظهر تعليق مواطنين سجادًا على كوبري مشاة علوي بطريق المحمودية بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية.

ومن جانبه، وجّه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، بفحص الصور والتأكد من محتواها، وتَبَين صحة الصور وقيام صاحب مغسلة سجاد بوضع السجاد أعلى الكوبري في أشعة الشمس.

وأصدر المحافظ 4 قرارات تشمل: غلق المغسلة الواقعة بشارع الكمال محرم بك؛ لتعدي صاحبها على حرَم الطريق العام، والتحفظ على السجاد، وضبط صاحب المغسلة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.