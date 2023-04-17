ارتفع عدد المحتجزين ليصل إلى حوالي 88 شخص، إستشهد أحدهم وأصيب اخر ، لم يتمكنوا من دفن الشهيد واسعاف المصاب مع مع استمرار الاشتباك وعدم وجود ممر آمن حول الجامعة .

ويُشار إلى أن الجيش قد اتهم قوات الدعم بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها.

ووثق مقطع فيديو لمجموعة من الطلاب المحتجزين، وكان من بينهم شخص مصاب واخر استشهد

والجدير بالذكر أن هذه الفوضى أتت بعد اتهام الجيش السوداني قوات “الدعم السريع” بحشد عناصرها وتحريكها في الخرطوم ومدن أخرى دون التنسيق معه. معتبرا هذه التحركات تجاوزا واضحا للقانون.

وتتواصل الوساطات في السودان بهدف حلحلة الملف ومنع إنجراره إلى نزاع مسلح بين الجانبين.