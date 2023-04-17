على أصوات رصاص المعارك، أجلى مرضى الفشل الكلوي، أنفسهم ذاتيا أمس من مركز سلمى للكلى، قرب القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، بعدما ظلوا محتجزين في المركز، منذ بدء القتال صباح أمس السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع.

واندلعت اشتباكات السبت بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بسبب خلاف حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وافقا على وقف القتال لـ3 ساعات، الأحد، للسماح بعمليات الإجلاء الإنسانية التي اقترحتها الأمم المتحدة، لكن الاتفاق تم تجاهله إلى حد كبير بعد فترة وجيزة من الهدوء النسبي.