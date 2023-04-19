كشفت السفارة الأمريكية في الرياض، عن زيادة قيمة الرسوم المرتبطة بطلب تأشيرة الولايات المتحدة لغير المهاجرين “NIV”، وذلك اعتباراً من 30 مايو المقبل.

وأشارت إلى أن رسوم تأشيرات الزيارة للأعمال التجارية والسياحة وكذلك غيرها من التي لا تستند إلى طلب تأشيرة الدخول لغير المهاجرين مثل تأشيرة دخول الطلاب وتأشيرة دخول زائر التبادل، ستزداد من 160 دولاراً إلى 185 دولاراً.

وتابعت أن رسوم تأشيرات معينة التي تستند إلى الطلبات من غير المهاجرين للعمال المؤقتين ستزداد من 190 دولاراً إلى 205 دولارات، كما ستزداد رسوم الترويج بموجب المعاهدة للتاجر والمستثمر ومقدم الطلبات في مهن متخصصة من الفئة E من 205 دولارات إلى 315 دولاراً.