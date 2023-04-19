كشفت مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل فني متدرب (SMP)، متدرب فني، كهربائي (SMP)، فني أجهزة I / II / III، متدرب فني أجهزة (SMP)، متدرب فني ماكينات (SMP)، مخطط مشروع الصيانة المدنية، متدرب فني ميكانيكي (SMP)، وغيرها.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف