قلدت الفنانة نيرمين محسن رامز جلال بعد أن نفذ فيها مقلب في برنامج “رامز نيفر إند” المذاع على قناة mbc مصر.
وعندما انتهى رامز جلال من مقلب الغسالة طلب منها أن تقلده فأخذت تؤدي حركات وحديث رامز جلال بطريقة ساخرة.
وأكدت نيرمين أن شعب المملكة من محبي رامز جلال، وتقبلت المقلب بصدر رحب وسط ضحكات وتعليقات طريفة.
نيرمين محسن تبكي وتقلد رامز جلال بعد مقلب رامز نيفر إند
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahid https://t.co/lpLtcAiMrN#رامز_نيڤر_إند#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/ZKDYfTGBBU
— رامز نيفر إند (@RamezNeverEnds) April 19, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً