قلدت الفنانة نيرمين محسن رامز جلال بعد أن نفذ فيها مقلب في برنامج “رامز نيفر إند” المذاع على قناة mbc مصر.

وعندما انتهى رامز جلال من مقلب الغسالة طلب منها أن تقلده فأخذت تؤدي حركات وحديث رامز جلال بطريقة ساخرة.

وأكدت نيرمين أن شعب المملكة من محبي رامز جلال، وتقبلت المقلب بصدر رحب وسط ضحكات وتعليقات طريفة.