ادعى رجل أمريكي أنه رأى الجنة أثناء دخوله في غيبوبة استمرت نحو شهرين بعد إصابته بتسمم في الدم.

وقال الرجل البالغ من العمر 57 عاماً، من ولاية كارولينا الشمالية، إنه كان محاطا بكائنين عملا كمرشدين له طوال فترة الغيبوبة.

وأضاف أنه كان محاطا بلفيف من الملائكة ترشده للطريق، قائلا:”أرسلوني إلى مبنى أبيض كبير، كان من الرخام وفيه أجمل تصاميم رخامية رأيتها على الإطلاق، كانت هناك أجمل سماء ليلية مخملية وناعمة”.

وتابع: “عندما تخطو هناك لا تشعر بأن قدمك تلامس الأرض، وكأنه لا يوجد جاذبية، وتشعر أنك تطفو”.