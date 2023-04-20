كشف خبراء التغذية، أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول الأجبان على الإنترنت، والتي يمكن أن تجعل البعض حذرًا عند التفكير في تناولها، حيث غالبًا ما يتم وصفها بأنها مصدر رئيسي للدهون المشبعة، والتي يصعب هضمها، ويتم إلقاء اللوم عليها في كل الكثير من الأمراض.

وأفادت الإرشادات الغذائية الأمريكية، أنه لا يحصل 30% من الرجال و60% من النساء على ما يكفي من الكالسيوم في وجباتهم الغذائية، ولا يستوفي 75% من البالغين الحصص الموصى بتناولها يوميًا والتي تعادل 1000 مغم كالسيوم.

ويساعد الكالسيوم في الحفاظ على صحة العظام، ولكن تظهر الأبحاث أيضًا أنه يمكن أن يسهم في خفض ضغط الدم وفي منع تسمم الحمل بل الحفاظ على وزن صحي، فيما ما يقرب من 72% من مدخول الكالسيوم يأتي من منتجات الألبان والأطعمة، التي تحتوي على مكونات ألبان مضافة، وتحتوي الأجبان الصلبة على معظم الكالسيوم نظرًا لانخفاض محتواها من الماء، مما يجعلها أكثر كثافة بالمغذيات.

وأكدت دراسة أن أولئك الذين تناولوا أكثر من حصة من منتجات الألبان كاملة الدسم أو قليلة الدسم يوميًا قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب أو النوبات القلبية أو الوفاة بسبب أمراض القلب، إلى جانب سرعة تعافي العضلات بعد التمرين.