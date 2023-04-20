تستمر الصين في خفض استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر السابع على التوالي، كذلك قلصت هذه الاستثمارات المملكة والكويت.

وتصدرت المملكة العالم العربي بحجم الاستثمارات في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، والتي بلغت يناير 2023 نحو 111 مليار دولار بعد أن كانت في يناير 2022 عند 119.4 مليار دولار، أي أن المملكة (المرتبة 16 في الترتيب العالمي) قلصت استثماراتها في هذه السندات بواقع 8.4 مليار دولار.

وكشفت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية أن استثمارات الصين، التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بلغت في يناير 2023 قرابة 859.4 مليار دولار .

بينما اليابان فقد سجلت استثماراتها في هذه السندات في يناير 2023 نحو 1104.4 مليار دولار، مقابل استثمارات عند 1299.9 مليار دولار في يناير 2022

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية في الترتيب العربي، زادت من هذه الاستثمارات بواقع 20 مليار دولار في غضون عام من 44.9 مليار دولار (يناير 2022) إلى 64.9 مليار دولار (يناير 2023)، أما الكويت (المرتبة 28 في الترتيب العالمي) فقد قلصت الاستثمارات في سندات الخزانة الأمريكية من 50.6 مليار دولار (يناير 2022) إلى 43.3 مليار دولار (يناير 2023).

وحول سبب قيام بكين بسحب أموالها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية، أفاد خبراء بأن السبب هو انخفاض قيمة هذه الاستثمارات على خلفية الزيادة المستمرة في معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، بينما يشير آخرون إلى أن الأمر متعلق بالسياسة.