كشفت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم في منطقة تبوك.

وأوضحت الإدارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، رئيس الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، تقنية المعلومات، أمن المعلومات، الأمن السيبراني، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف .