قررت مجموعة “ألفابت” المالكة لشركة جوجل، أن توقف مؤقتاً عملية بناء موقع ضخم في سان خوسيه في سيليكون فالي لتخفيض النفقات بعد أن حققت إيرادات وأرباحاً أقل مما كان متوقعاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وأوضحت تقارير، أن المشروع توقف مؤقتاً، من دون تبليغ المقاولين بشأن موعد استئنافه، وتبلغ مساحة المشروع نحو 80 فداناً ويضم مكاتب ووحدات سكنية وحدائق عامة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت الشركة الأم أنها ستلغي نحو 12 ألف وظيفة على مستوى العالم، مبررة ذلك بواقع اقتصادي مليء بالتحديات، فيما ارتفعت أرقام ميزانية التشغيل في “ألفابت” عقب موجة توظيف كبيرة خلال ذروة جائحة كوفيد-19 من قبل شركات الإنترنت التي سعت وقتها لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها خلال عمليات الإغلاق.