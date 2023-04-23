أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد عن “عملية إجلاء سريع” لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان حيث دخلت المعارك العنيفة أسبوعها الثاني.

وأفادت الخارجية الفرنسية بأن العملية ستشمل أيضًا مواطنين أوروبيين وآخرين من “دول شريكة حليفة”، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية.

وقال مصدر دبلوماسي إن كلا من قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “قدمت ضمانات أمنية” تسمح بإجراء هذه العملية، مؤكدًا أن نحو 250 مواطنًا فرنسيًا يقيمون في السودان.

يُذكر أنه منذ اندلاع المعارك في 15 أبريل، تسببت في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.