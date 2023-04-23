يتميز الشاي الأخضر بفوائد الصحية الكبيرة وقدرته على تحفيز الجهاز الهضمي، وترتفع فائدته بشكل أكبر، إذا ما تم تناوله صباحا قبل أي شيء آخر.

وهناك فوائد عديدة للشاي الأخضر خاصة في بداية اليوم، وذلك بسبب محتواه الغني بالمعادن، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة وغيرها، ومن فوائد الشاي الأخضر على معدة فارغة

1- نزول الوزن

يساعد في عملية فقدان الوزن، وذلك من خلال تحفيز الجهاز الهضمي، فعندما تكون المعدة فارغة، تكون العمليات هناك بطيئة، بالتالي تناول الشاي الأخضر يساهم في زيادة هذه النشاطات وتحفيزها.

2- خفض مستوى الكوليسترول

يعد تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة من أهم الطرق التي تساعد في خفض مستويات ارتفاع مستويات الكوليسترول بسبب القيم الغذائية التي يتضمنها.

3- التخلص من التعب

يساعد تناوله على معدة فارغة في التخلص من التعب وزيادة الطاقة بشكل عام، فتناوله يساعد في زيادة تدفق الدورة الدموية في الجسم، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من شعورك بالطاقة.

4- تقوية الجهاز المناعي

يتميز الشاي الأخضر بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، أي أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز وظائفه، وهذا يعني أن الشاي الأخضر يلعب دورا في محاربة الفيروسات والبكتيريا المسببة للمرض والتي تدخل الجسم.