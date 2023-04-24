كشف التقرير السنوي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ” WMO”، عن تسجيل مستويات قياسية جديدة لذوبان أنهار الجليد وارتفاع مستويات البحار ودرجة حرارة المحيطات.

ولفت التقرير إلى أن حوالي 58% من سطح المحيط شهد موجة حارة بحرية واحدة على الأقل خلال 2022، كما وصل المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر إلى مستوى قياسي مرتفع، مع تضاعف معدل ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم.

وأفاد بأن الأنهار الجليدية سجّلت خسائر في الكتلة؛ حيث شهدت غرينلاند والقطب الشمالي فقداناً للجليد وصل إلى ربع الارتفاع في مستوى سطح البحر، إلى جانب الجفاف المستمر في شرق أفريقيا، وهطول الأمطار في باكستان، وموجات الحر القياسية في الصين وأوروبا.