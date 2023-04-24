أثارت تغريدة لجونيور ترمب نجل الرئيس السابق دونالد ترامب غضب السودانيين حيث وصفوها بالمهينة

وكتب دونالد ترمب جونيور تغريدة على حسابه في تويتر، واصفا السودان بالبلد القذر.

وانتقد سياسة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن قائلاً : “ترك جو بايدن للتو 16 ألف أميركي آخرين في بلد فقير قذر مزقته الحرب وسحب طاقم السفارة في البداية.. يا له من مشين!”.

إلا أن هذا الانتقاد انقلب عليه فيما يبدو، إذ توقف العديد من المغردين السودانيين على تويتر أمام هذا التعليق، مستنكرين وصف السودان بتلك العبارة المهينة.