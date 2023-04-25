تمكن الحارس المغربي منير المحمدي، حارس مرمى نادي الوحدة، من منع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من هز شباكه.

ووثق مقطع فيديو، لحظة تألق منير محمدي في إنقاذ مرماه من هدف محقق من رونالدو، في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل فريق الوحدة، إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين “أغلى الكؤوس”، بعد الفوز على فريق النصر (1-0)، في المباراة التي لعبها الفريقان في ملعب استاد الاول بارك بالرياض.