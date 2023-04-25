كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ئيس الأمن السيبراني، مدير اقتصاديات، مساعد استراتيجي أول، مدير تطوير النظام البيئي، رئيس مكتب البيانات، مهندس مدني أول، مدير أعمال، رئيس تطوير الأعمال، محلل أول، محاسب حسابات دائنة، مدير حوكمة الكيانات، مدير أول عمليات الملكية الفكرية، أخصائي مراجعة عقود.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف من هنا