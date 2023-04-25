كشف المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التسجيل في برنامج (تشغيل القطارات والمحطات) لمدة 3 اشهر لدى الخطوط الحديدية السعودية (سار).
وأوضح المعهد شروط القبول :
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- المستوى اللغة الإنجليزية لا يقل عن 4 IELTS أو ما يعادلها.
3- دبلوم (الكلية المتوسطة) أو ما يعادلها.
4- أن يكون عمر المتقدم بين 20 – 26 عاماً.
5- يكون المتقدم لائقا طبياً.
6- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية
وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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