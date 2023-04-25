أوضح الكاتب السياسي محمد جميل أنه بعد هدنة الـ 72 ساعة السعودية الأميركية هناك مقترح لجمع طرفي النزاع بالسودان في الرياض.

وقال جميل :” هناك ترتيبات للتفاوض وإمكانية جمع الطرفين في الرياض” مؤكداً أنه كلما تجددت الهدنة كلما أصبحت الأوضاع أفضل.

وأعلن الجيش السوداني في بيان على صفحته على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، موافقته على هدنة مشروطة “بالتزام المتمردين بوقف جميع الأعمال العدائية” مدتها 72 ساعة، بوساطة أميركية وسعودية بدءا من منتصف الليلة المقبلة.

وأكدت قوات الدعم السريع أمس الاثنين إنها وافقت على وقف إطلاق النار بعد وساطة أميركية لتسهيل الجهود الإنسانية.