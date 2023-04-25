كشفت السلطات الباكستانية، عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة 50 آخرين جراء انفجارات ذخائر سببها تماس كهربائي في مركز لشرطة مكافحة الإرهاب.

وأفاد المسؤول بشرطة الإدارة المحلية لمكافحة الإرهاب خالد سهيل، بأن الانفجارات داخل مركز شرطة مدينة كابال بوادي سوات (شمال غرب)؛ تسبب في انهيار المبنى بكامله.

وقال قائد شرطة سوات شفيع الله غندبور، أن الانفجارات نجمت من تماس كهربائي في قبو يحوي قنابل ومتفجرات أخرى.

ومن جانبه، أكد أنه ليس هناك ما يشير إلى أن ذلك نتج من هجوم خارجي أو انتحاريين.

ويُذكر أنه منذ بداية العام استهدف هجومان مركزين كبيرين للشرطة ونُسبا إلى حركة طالبان الباكستانية، ففي يناير الماضي فجر انتحاري نفسه في مسجد داخل مجمع للشرطة في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شرطيًا .