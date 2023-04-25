أكدت دراسة حديثة أن تناول أكثر من وجبتين في الأسبوع من المأكولات البحرية يخفض خطر الوفاة.

ولفتت الدراسة التي أجريت في جامعتي نيقوسيا وأثينا أن تناول المأكولات البحرية تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بـ27%، ومخاطر الوفاة ذات الصلة بـ74%، خلال 10 أعوام.

ولفتت النتائج أن تناول كمية محدودة من الأسماك والمأكولات البحرية أسبوعياً، بمعدل وجبة واحدة فقط، يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بـ15%.

وأكدت أن الأسماك الدهنية، التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 مفيدة أكثر للقلب على عكس الخالية منها.