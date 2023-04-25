كشف المكتب الإعلامي للشرطة السودانية، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير لا يزال رهن الاحتجاز لدى القوات المسلحة السودانية في مستشفى عسكري بأم درمان في غرب الخرطوم.

وكانت مقاطع قد انتشرت اليومين الماضيين، أظهرت سجناء يغادرون سجن “كوبر” بعد إطلاق سراحهم، وهو السجن الذي وُضع فيه البشير منذ عام 2019.

وبينت مصادر أن البشير نُقل إلى مستشفى قبل عام بسبب مشاكل صحية ولا يزال محتجزا في المستشفى وتم إجلاء جميع قادة النظام السابق من سجن كوبر قبل إطلاق سراح السجناء الآخرين.

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