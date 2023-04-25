ذكرت تقارير أمريكية أن ولاية أريزونا ألغت تصاريح حفر بئرين لشركة سعودية تملك مزرعة لإنتاج البرسيم في الجزء الغربي من الولاية.

وقالت المدعية العامة في ولاية أريزونا كريس مايز: إن تصاريح الحفر للشركة ألغيت، زاعمةً أن هناك تضاربًا في المستندات المقدمة للحصول على التصاريح اللازمة رغم الموافقة عليها في أغسطس الماضي.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفعت في أريزونا الأصوات المطالِبة بمنع الشركة السعودية ومزارع أخرى من استخدام المياه الجوفية الخاصة بالولاية، على اعتبار أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه.