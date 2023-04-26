اختتمت بلدية محافظة الحريق، فعاليات عيد الفطر المبارك، بفقرة مميزة من الألعاب النارية، ليسدل الستار عن الاحتفالات التي استمرت طيلة أيام العيد، في إطار المسؤولية الاجتماعية ونشر البهجة والفرحة في نفوس المواطنين، وذلك بحضور كبير وتفاعل ملحوظ في حديقة المطل.

وحظيت الفعاليات التي استمرت لثلاث أيام استحسان المواطنين وسط أجواء أسرية أدخلت البهجة على جميع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، وتم خلال الاحتفالات توزيع ما يقرب أكثر من 3000 هدية، إضافةً إلى السحوبات والجوائز القيمة والتي شملت جوالات، تابلت، ساعات، وأطقم ذهب.

كما شهدت فعاليات اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، قصائد وطنية للشاعر فلاح القرقاح بجانب أوبريت للفنان عبدالله ال مخلص، وتقديم العرضة السعودي والذي شارك فيها محافظة الحريق الأستاذ محمد بن ناصر الجرباء، وعدد من المسئولين وفي اليوم الثاني أدخلت البهجه على نفوس الحضور الذي شهد تقديم فرقة عيشه البسمة عروض ترفيهي ومسابقات وشهد توزيع الجوائز.

وكانت الفعاليات مستمرة ثلاثة أيام، أبدع فيها فريق العمل في التنظيم وإدارةً الحشود بجودة وتميز التي شهد فيها الزوار أركان للمتحف التراثي، والأسر المنتجة، والفود ترك، والقرية الترفيهية، والمرسم الحر وفقرات الألعاب النارية.

ومن جانبه، قدم رئيس بلدية الحريق فهد بن عبدالله الدميخي، شكره لفريق العمل والجهات الحكومية ورجال الأعمال الداعمين، مؤكداً أن الفعاليات جذبت حضوراً متميزاً من أهالي محافظة الحريق والمحافظات المجاورة والذي شهد بإشادة الجميع هذا وتهدف البلدية إلى تعزيز المناسبات الدينية والبرامج السياحية والترفيهية لإبراز المحافظة بالشكل المميز وفقًا لتوجهات أمانة منطقة الرياض الراعي الرسمي وبدعم من القطاع الخاص ضمن الشراكة المجتمعية الدائمة لتفعيل البرامج والفعاليات بالمحافظة.