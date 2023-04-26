أظهر مقطع فيديو، وصول سفينة عسكرية هندية إلى ميناء جدة الإسلامي على متنها 278 هنديا ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان.

وبدا في الفيديو، لحظة نزول الهنود من السفينة وفي استقبالهم عدد من المسؤولين الذين رحبوا بهم.

يذكر أن السعودية تنفذ عملية إجلاء المواطنين والرعايا من السودان على خلفية المعارك التي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.