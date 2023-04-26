علق الناقد الرياضي فهد الروقي، على انضم النصر لقائمة الأندية الممنوعة من التسجيل بسبب عدم الالتزام؛ وذلك لعدم دفع المبالغ المحكوم بها للمدرب السابق للفريق روي فيتوريا ومساعديه رغم انتهاء المهلة المحددة.

وقال فهد الروقي: لأول مرة في التاريخ ناد يمنع من التسجيل بسبب ( عضو ذهبي ).

يذكر أن قرارات المنع هذه ليست لصالح الكرة السعودية، خصوصاً عندما تتعدد بالشكل الذي نشاهده حالياً، وبغض النظر عن كون هذه العقوبات ترفع بعد السداد.

وكانت صدى نشرت خبرا بعنوان” النصر ينضم لقائمة الأندية الممنوعة من التسجيل”.

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