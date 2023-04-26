سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ11 درجة مئوية.

وأعلن مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: مكة المكرمة 39 درجة مئوية، جازان وشرورة والقنفذة 37 مئوية، المدينة المنورة وينبع ووادي الدواسر 35 مئوية، جدة 34 مئوية، العلا 33 مئوية، الدمام وسكاكا والصمان والأحساء وحفر الباطن وبيشة والدهناء 32 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: طريف 11 درجة مئوية، القريات 12 مئوية، أبها 13 مئوية، الباحة وتبوك 15 مئوية، بيشة 16 مئوية، بريدة وسكاكا 17 مئوية، المدينة المنورة والرياض ورفحاء والدوادمي 17 مئوية