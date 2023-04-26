أنقذ عمال السكك الحديدية طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصاب بالتوحد رأوه يتسلق مسارات مكهربة على ضفاف نهر هدسون في نيويورك.

ويُشار إلى أن الطفل الصغير رُصد لأول مرة من قبل مهندس في قطار يسافر جنوباً على طول مسارات مترو-نورث المجاورة بسرعة نحو 70 ميلاً في الساعة.

وعلى الفور قام المهندس بإصدار مكالمة طوارئ لقطار يقترب من الشمال والذي توقف بعد ذلك، مما سمح لقائد من هذا القطار بالركض على القضبان وإنقاذ الصبي.

والجدير بالذكر أن الصبي لم يصب بجروح، وبمجرد أن استقل القطار، تم لم شمله مع والدته في المحطة.