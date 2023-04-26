ألقى قائد الأسطول الغربي اللواء البحري يحيى عسيري كلمة لمنسوبي القوات البحرية الملكية، مثمناً جهودهم في إجلاء الرعايا العالقين بالسودان من عدة دول.

وقال عسيري: أبلغكم تحيات قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي باعتبارها تجربة جديدة للقوات البحرية سطرت بأحرف من ذهب إنسانيتنا، تابعها وأشرف عليها قائد القوات، ونفّذناها بمنتهى الحرفية والإتقان والجاهزية.

وأضاف ” أشكر جميع الجهات المعاونة في عمليات الإجلاء منها: قوات الشرطة، ومرفق إصلاح السفن، والاستخبارات السعودية، والإمداد والتموين، وعمليات الأسطول، وجميع الوحدات التي شاركت وأسهمت في عمليات الإجلاء بجهود جبارة” .

وتابع، “حنا عيال سلمان” ونفتخر بهذه العبارة قولاً وفعلاً، وهذا ما ظهر في سيل الشكر من الرعايا لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ووزير الدفاع، وجميع المسؤولين في المملكة.

فيديو | "عمليات إجلاء الرعايا سطرت إنسانيتنا".. كلمة قائد الأسطول الغربي اللواء البحري يحيى عسيري لمنسوبي القوات البحرية#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/SCPHmgCD8q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023