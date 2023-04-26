أوضح استشاري اضطرابات النوم لدى الأطفال الدكتور عيسى الرشيدي، الفرق بين اضطرابات النوم والأرق.

وقال “الرشيدي” خلال لقائه على برنامج صباح السعودية:” أن الأرق من ضمن اضطرابات النوم”، لافتًا أن اضطرابات النوم تشمل الاختناقات أثناء النوم والأحلام والكوابيس التي تمنع النوم، بالإضافة إلى النوم الكثير أو القليل.

وأضاف:” أن النوم وظيفة للجسم وهو أساس من أساسيات الحياة .”

وأكد الرشيدي أن النوم سبب رئيسي لتعديل المزاج ورفع المناعة والتخلص من مشكلات القلب والاكتئاب.