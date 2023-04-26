أوضح استشاري اضطرابات النوم لدى الأطفال الدكتور عيسى الرشيدي، الفرق بين اضطرابات النوم والأرق.
وقال “الرشيدي” خلال لقائه على برنامج صباح السعودية:” أن الأرق من ضمن اضطرابات النوم”، لافتًا أن اضطرابات النوم تشمل الاختناقات أثناء النوم والأحلام والكوابيس التي تمنع النوم، بالإضافة إلى النوم الكثير أو القليل.
وأضاف:” أن النوم وظيفة للجسم وهو أساس من أساسيات الحياة .”
وأكد الرشيدي أن النوم سبب رئيسي لتعديل المزاج ورفع المناعة والتخلص من مشكلات القلب والاكتئاب.
#صباح_السعودية | د.عيسى الرشيدي: النوم سبب رئيسي لتعديل المزاج ورفع المناعة والتخلص من مشكلات القلب والإكتئاب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/SgBZ4YIpDz
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) April 26, 2023
#صباح_السعودية | تعرف على الفرق بين اضطرابات النوم والأرق. #قناة_السعودية pic.twitter.com/vCZr67xZ4h
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) April 26, 2023
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