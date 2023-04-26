قالت وزارة التعليم أن آخر موعد لطلب النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات ينتهي غدًا الخميس الموافق 7 شوال 1444 هـ، والتي كانت قد بدأت يوم 18 من شهر رمضان الماضي.

وأوضحت التعليم أن يوم 28 من شهر شوال الحالي، هو موعد اعلان نتيجة حركة النقل، وهو اليوم الذي ينتظره المعلمون المتقدمون بطلب النقل الخارجي بفارغ الصبر.

وأتاحت وزارة التعليم، خمسة أيام للاعتراض على الحركة والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة القادم وتنتهي بالخامس من الشهر نفسه، وذلك قبل اعتماد حركة النقل بشكل نهائي يوم 18 من شهر ذي القعدة القادم.