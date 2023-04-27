فاز مانشستر سيتي، على آرسنال بنتيجة”4-1″، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل دي بروين هدفا مبكرا لسيتي بعد 7 دقائق بعد تلقيه تمريرة هالاند، كما أضاف ستونز الهدف الثاني بضربة رأس قبل الاستراحة.

وأحرز دي بروين هدفا بعد 9 دقائق من الشوط الثاني، بينما سجل هولدينج هدفًا لآرسنال بتسديدة قوية وعقب تمريرة لياندرو تروسار.

وسجل هالان الهدف الرابع بتسديدة من مدى قريب.

كما تجمد رصيد آرسنال عند 75 نقطة من 33 مباراة، وأصبح يتقدم بنقطتين فقط على سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض 31 مباراة فقط.