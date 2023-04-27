قال الدكتور فهد الخضيري الباحث في المسرطنات، إن ما يتم تداوله حاليا عن علاج السرطان ب “بول الإبل”، مجرد أكاذيب.

وأوضح فهد الخضيري: “ما يتم نشره حالياً عن علاج السرطان بأبوال الإبل، وبيع كبسولات بول إبل(مجفف!)، ووضع جدول للعلاج ب “بول الإبل”…وإيهام المرضى وخداعهم..كله كذب وبيع وهم ومتاجرة بالطب النبوي واستغلال لعاطفة الدين”.

وتابع: لم أقف حتى الآن على حالة تشافت من ذلك، وكل ما يقال عن من تشافى هو سواليف وكلام كاذب واستغلال مادي، وأما حديث العرنيين ( اجتوّت بطونهم) فلا يعني أنهم تداوا من السرطان بل كان لديهم استسقاء بسبب مشكلة أخرى( قد يكون نقص مغنيسيوم وبوتاسيوم ولم يكن سرطان).