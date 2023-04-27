أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 26 وظيفة شاغرة لحملة (دبلوم فأعلى) بعدة مدن بالمملكة (الرياض، حفر الباطن، جدة)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- باحث قانوني.
2- أخصائية تمريض (9 وظائف).
3- فني تخطيط كهربائية الدماغ.
4- فني تجبير بالجبس.
5- طبيب مقيم قسم الطوارئ (3 وظائف).
6- أخصائي نطق وسمعيات (وظيفتان).
7- أخصائي أول علم النفس السريري.
8- أخصائي علم النفس السريري.
9- طبيب نائب أول قسم جراحة العظام (وظيفتان).
10- مدرب صيانة طائرات (5 وظائف).
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.
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