أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 26 وظيفة شاغرة لحملة (دبلوم فأعلى) بعدة مدن بالمملكة (الرياض، حفر الباطن، جدة)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- باحث قانوني.

2- أخصائية تمريض (9 وظائف).

3- فني تخطيط كهربائية الدماغ.

4- فني تجبير بالجبس.

5- طبيب مقيم قسم الطوارئ (3 وظائف).

6- أخصائي نطق وسمعيات (وظيفتان).

7- أخصائي أول علم النفس السريري.

8- أخصائي علم النفس السريري.

9- طبيب نائب أول قسم جراحة العظام (وظيفتان).

10- مدرب صيانة طائرات (5 وظائف).

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.