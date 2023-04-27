استعرض رئيس كوريا الجنوبية، يوون سوك يول، موهبته بالغناء في البيت الأبيض، و ذلك في ختام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحدث ذلك خلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس كوريا الجنوبية، حيث قال بايدن أنه يعلم أن أميركن باي هي إحدى الأغنيات المفضلة للرئيس الكوري، ثم اصطحب ضيفه إلى خشبة المسرح للاستماع من كثب إلى الموسيقيين وهم يعزفون أنغام أغنية دون ماكلين.

وقال الرئيس الكوري إن أغنية “أميركن باي” أعجبته منذ طرحها في العام 1971 حين كان لا يزال على مقاعد الدراسة،فطلب بايدن بأن يؤديها بصوته فاستجاب للطلب وأمسك الميكوروفون وغنّى بعض مقاطع الأغنية من دون موسيقى مرافقة فقوبل ذلك بتصفيق الحاضرين.