علق فيسنتي مورينو مدرب ‎الشباب على هزيمة فريقه أمام الشباب بثنائية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وقال مورينو ” أبارك لنادي ‎الاتحاد، انتصار ضاعف حظوظه بالفوز بالدوري، يوم صعب علينا، شاهدنا ركلات الجزاء ومجريات المباراة، ركلة الجزاء الثانية للاتحاد هي بالأساس خطأ للاعبنا، لا أود الحديث أكثر لأني لا أريد أن أندم”

وتابع مورينو ” أنا مدرب يتحمل المسؤولية، كنا الأفضل وخلقنا الفرص والتبديلات كانت إيجابية، ودائما عندما يخسر الفريق يتم تحميل المدرب النتيجة، ولو انتصرنا الحديث سيكون مختلف”.

وأضاف مورينو ” بوبيندزا ليس في قائمة المنفذين لركلات الجزاء، أتحمل المسؤولية واللاعب كان يجب ألا ينفذ ركلة الجزاء، كما أعترف بمسؤوليتي بتنفيد بوبيندزا يجب على اللاعب تحمل المسؤولية أيضا.

واستكمل ” لا تقارن ركلات الجزاء التي احتسبت للاتحاد بركلات الجزاء التي احتسبت لنا، نحن استحقينا ذلك وركلات ‎الاتحاد لم تكن مستحقة”.