وثّق مقطع فيديو مشاهد من هطول أمطار غزيرة على جنبات المسجد الحرام في صباح يوم الجمعة.

وأظهر المقطع المصليين والمعتمرين وهم يؤدون المناسك وسط أمطار غزيرة عمّت ارجاء الحرم المكي.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع صباح اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية ونجران والباحة وجازان وعسير.