استقبلت الرقيب روان الدمجان” من ‏القوات الجوية، ⁧الرعايا الهنديين القادمين من ⁧السودان‬⁩ باللغة “الأردية”، مقدمة لها التحية والترحاب بهم.

ووثق مقطع فيديو لروان وهي تستقبل الرعايا بالترحاب وتقدم لهم الهدايا وتقوم بالتحدث معهم باللغة الأردية،

وتستمر المملكة في إجلاء رعاياها ورعايا بعض الدول من السودان، وذلك في ظل العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.