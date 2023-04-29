أثارت نيكي هيلي، المرشحة الجمهورية لانتخابات الرئاسة، الجدل بقولها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيموت على الأغلب في ظرف 5 سنوات، وقبل أن ينهي أي ولاية ثانية محتملة له.

وصرحت هيلي في مقابلة تلفزيونية إن التصويت لبايدن هو في الواقع تصويت لكمالا هاريس، قائلة : “أعلن أنه سيترشح مرة أخرى العام المقبل، وأظن أننا جميعاً يمكننا القول بصراحة تامة إنه إذا صوتم لجو بايدن، فما تفعلونه حقاً هو أنكم تصوتون لهاريس، لأن فكرة وصوله إلى سن 86 عاماً ليست مرجّحة على ما أظن”.

و أعلن بايدن يوم الثلاثاء 25 أبريل أنه سيرشح نفسه لولاية ثانية، في الوقت الذي تتنامى فيه المخاوف إزاء عمر بايدن.