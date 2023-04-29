وثق مقطع فيديو لحظة فتح بوابات استاد الملك فهد الدولي، قبل أكثر من 4 ساعات على انطلاق مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الهلال بضيفه أوراوا الياباني على استاد الملك فهد الدولي “درة الملاعب”، اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على أن تقام مباراة الإياب بينهما يوم السبت المقبل بملعب “سايتاما”.

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز الكاسح على الدحيل القطري بسباعية نظيفة، وفي المقابل تغلب أوراوا الياباني على جيونبك الكوري الجنوبي بركلات الترجيح في نصف النهائي.