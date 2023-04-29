أكد صحفي الـ بي بي سي، السوداني الذي التقى خاله صدفة خلال تغطيته عمليات الإجلاء التي نفذتها المملكة، بأنه لم يكن على علم بقدومه إطلاقا.

وقال صحفي الـ BBC: “آتيت من لندن لتغطية الحدث ولا أعلم عن وجود خالي في عملية الإجلاء السعودية وشاهدته بالصدفة، الحمدلله”.

وتواصل المملكة جهودها بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

فيديو | صحفي الـ BBC: آتيت من لندن لتغطية الحدث ولا أعلم عن وجود خالي في عملية الإجلاء السعودية وشاهدته بالصدفة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/fl4I1gkPY2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2023

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